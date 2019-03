Pizzakoerier uit verkeer gehaald Kristien Bollen

28 maart 2019

17u54 0

Op de Diestersteenweg te Diest haalde politie gisterennamiddag rond 17.30 uur de bestuurder van een bromfiets uit het verkeer. De 17-jarige jongeman uit Mechelen, in dienst van een Pizzeria te Diest, was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Op last van het parket werd de bromfiets geïmmobiliseerd en getakeld.