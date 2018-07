Partij Leef deelt pralines uit 19 juli 2018

Wim Rosseel, Steven Vermeulen, Eva Kuijken, Dominique de Munck en Jo Discart van de partij Leef deelden pralines uit op de markt in Begijnendijk. "We willen de mensen bedanken omdat ze lokaal winkelen. De markt is een belangrijke aantrekkingspool in onze gemeente."











(VDWT)