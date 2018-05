Participatiegame geeft jongeren inspraak 03 mei 2018

Ruim 2.100 Vlaamse jongeren spelen de participatiegame Mayor@Your-Town en zijn voor een dag burgemeester. Ook de jongeren van het vierde jaar KSD Voorzienigheid trokken met een tablet de stad in. Ze onderwierpen de omgeving aan een strenge evaluatie. Met foto's en filmpjes gaven ze aan wat beter kan. De jeugddienst van Diest luistert mee bij de evaluatie aan het einde van het spel. Lana schreef zelfs een brief naar burgemeester Laurys. "Ik vraag hem of hij ook kan zorgen voor meer parkeerplaatsen aan onze school. Benieuwd of hij antwoordt." (VDWT)