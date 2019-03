Paascafé op het Molenveld in Molenstede VDWT

26 maart 2019

10u20 0

Op paaszondag 21 april gaat het Paascafé open op het Molenveld in Molenstede. Alle dranken zijn 1,50 euro. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Na de mis van 10.30 uur worden alle kinderen verwacht aan de kerk op het Dorpsplein. In twee leeftijdscategorieën kunnen ze in bosje op zoek naar 600 chocoladen eieren. Deelnemen kost 3 euro per kind. Inschrijven kan enkel ter plaatse. De namiddag is een organisatie van de Vrienden van de Paashaas. Info bij Hans Demessemaeker op 013 32 65 51.