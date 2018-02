Paardenkracht ingezet bij actie overlast 23 februari 2018

Bij een politieactie tegen overlast, zijn woensdagavond paarden ingezet. De agenten controleerden vooral op het bezig van en handel in verdovende middelen, sluikstorten en vandalisme. In een eerste fase controleerden ze aan het einde van de schooldag op het Weerstandsplein, op de parking van de Verversgracht en aan de bushalte op de Antwerpsestraat ter hoogte van de Ferdinand Allenstraat. In een volgende fase kwam het Warandepark, het Vlonderpad over de Demer en het Park Cerckel aan de beurt. Op de verschillende plaatsen werden in totaal 21 personen aan een grondige controle onderworpen. Bij geen van de gecontroleerden werd een overtreding vastgesteld.





(KBG)