Ouders en grootouders vieren mee in school de Pit Kristien Bollen

24 december 2018

In freinetschool de Pit besloten ze het jaar op wel een speciale manier af te sluiten. In het klasje van An sloten ze de laatste dag van het jaar op een gezellige manier af . Ouders en grootouders zorgden samen voor een heerlijk feestmenu van hapjes tot dessert en kwamen de kinderen lekker bedienen in de klas. In de namiddag speelden de kinderen samen met de ouders en grootouders enkele gezelschapsspelletjes om nadien de dag af te sluiten met een mooie voorstelling.