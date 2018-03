Ouders bezorgd om asbest in school VOLGENS DIRECTIE IS ER GEEN GEVAAR VOOR GEZONDHEID KINDEREN TOM VAN DE WEYER

21 maart 2018

02u26 0 Diest Ouders die hun kinderen kwamen brengen en afhalen zagen onlangs dat de toegang tot de speelplaats van de kleuterschool is afgesloten. "Onze kinderen zeiden dat er 'giftige platen' van de muren werden gehaald. Verdere uitleg werd niet gegeven. We hebben de schooldirectie gevraagd een briefje mee naar huis te geven, maar die vond dat niet nodig", klinkt het

Het dak en de muren van het KLJ-gebouw waarachter de kleuterschool is gebouwd, zijn bekleed met 190 m² leien die asbest bevatten. In het najaar van 2017 waren door felle wind enkele leien losgeraakt en op de speelplaats gevlogen. "In december hadden we de dienst Patrimonium van de stad gevraagd om eens naar de muur te komen kijken. Er kwam geen antwoord", aldus de ouders. "Ook de schooldirectie was spaarzaam met commentaar. We hebben dan gemeenteraadslid Monique De Dobbeleer aangesproken. Hierna is de stad een onderzoek gestart."





Op 2 maart heeft een deskundige van studiebureau Macobo enkele stalen van de leien genomen, die werden geanalyseerd in een labo. In het materiaal werd witte asbest gevonden en crocidoliet, zogenaamde blauwe asbest, die schadelijk is voor de gezondheid. Heel wat van die leien hangen los of zijn beschadigd. Ze hangen in de smalle doorgang van de Jozef Sweygersstraat naar de ingang van de kleuterschool. Het rapport meldt dat ze kunnen afvallen en dat hierbij asbestvezels vrijkomen. De expert adviseerde dan ook om ze onmiddellijk weg te halen. Ze moeten overvloedig bevochtigd worden en één voor één verwijderd, zonder te breken, boren of slijpen.





Vorige woensdagnamiddag heeft stadpersoneel de leien verwijderd die uitgeven op de speelplaats. "Dit is gebeurd volgens de voorgeschreven procedure", zegt burgemeester Jan Laurys (DDS). "Daarna is het materiaal in een gesloten container afgevoerd." Hoewel het werk op het eerste gezicht geen enkel spoor heeft nagelaten, maken ouders zich ongerust.





Geen gevaar

Karine Moors, directeur van de kleuterschool, wilde niet reageren. "De school heeft uit voorzichtigheid de speelplaats gesloten, maar eigenlijk hoeft dat niet", laat De Dobbeleer weten. "Er is geen gevaar voor de gezondheid van de kleuters of leerkrachten", verzekert Laurys. "Tijdens de paasvakantie worden de leien weggehaald van de andere gevel van het KLJ-gebouw." Er zijn geen verdere werken aan het gebouw gepland. Het dak van de kapel en de muur van het huis ernaast bevatten ook asbestcement. Het rapport beveelt aan die bekleding op korte termijn ook weg te nemen.