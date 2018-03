Ouderraad leert ouders leren 23 maart 2018

02u43 0

De ouderraad van KSD Diest geeft een infoavond voor ouders en jongeren over leren op donderdag 19 april in Theater Uilenspiegel, Peetersstraat 30. Gastspreker Tommy Opgenhaffen is leerkracht en studiecoach. Hij heeft het over de geheimen van een goed geheugen, een efficiënt studieplan opstellen en hoe je jongeren stimuleert tot goede leerprestaties. De lezing begint om 20 uur. De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven wordt aanbevolen, via de Facebookpagina van 'KSD Talent', op het evenement 'Leren. Hoe?Zo!' (VDWT)