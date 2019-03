Oud-militair Jean-Pierre Lever (75) vertrekt voor 37ste keer naar Senegal. Zijn vereniging bouwde er al 6 scholen. Toch heeft de man één wens: “Ik hoop dat ze het ooit zonder ons kunnen” Tom Van de Weyer

04 maart 2019

18u31 0 Diest Oud-militair Jean-Pierre Lever (75) vertrekt donderdag voor de 37ste keer naar Senegal. Zijn vereniging Vrienden voor Senegal liet er al zes scholen bouwen. “We helpen de Senegalezen op weg om hun scholen zelf te bouwen, maar die dag zal ik niet meer meemaken.”

“In 1982 waren mijn vrouw Lea en ik op reis in Senegal toen we er bevriend raakten met een echtpaar dat een kindje verwachtte. We beloofden peter en meter te worden, op voorwaarde dat het naar school zou kunnen gaan”, vertelt Jean-Pierre. “De openbare scholen in het land zijn vaak niet meer dan barakken uit hout en riet. Zo is ons project gestart, uit medelijden met de omstandigheden waarin daar onderwijs gegeven wordt.”

Als militair heb ik mee voedselpakketten gedropt boven Afrika, maar ik realiseerde me dat dit niet de manier was om die mensen blijvend te helpen. Ik wilde ze geen vis geven, of zelfs geen vislijn, maar ze op weg helpen zelf een vislijn te zoeken Jean-Pierre Lever

De vereniging Vrienden voor Senegal groeide in Schaffen, maar heeft intussen vertegenwoordigers in heel Vlaanderen. 400 mensen zijn peter of meter van een schoolkind in Senegal en betalen hun studies. Daarnaast wordt geld ingezameld om er betere accommodatie te bouwen. In Diest is er onder andere de jaarlijkse quiz, het ontbijt en een pannenkoekendag.

Netwerk van scholen, zorgcentra en ziekenhuizen

Dankzij de sponsoring zijn zes scholen gebouwd, waaronder een grote van drie verdiepingen, voor kleuters tot en met de middelbare school. “Binnenkort plannen we een ziekenboeg. Tijdens al die reizen hebben we een netwerk opgezet van 22 scholen, zorgcentra en ziekenhuizen die konden uitbreiden of vernieuwen. Een ziekenhuis in M’Bour heeft een volledig uitgerust tandartsenkabinet gekregen van tandarts Katleen Cools uit Schaffen, die gestopt was met haar praktijk.”

“Je kan wel scholen neerzetten die blijven staan, maar hoe het de scholieren verder vergaat, ligt niet meer in onze handen. Daarom ga ik elk jaar terug om te kijken hoe het onderwijs er geregeld wordt. Er zijn nu 57 leerkrachten aan de slag in onze scholen.”

“Als militair heb ik mee voedselpakketten gedropt boven Afrika, maar ik realiseerde me dat dit niet de manier is om die mensen blijvend te helpen. Ik wil hen geen vis aanreiken, en zelfs geen vislijn. Ik probeer hen op weg te helpen om zelf een vislijn te zoeken.”

Nog te veel werk

“Onze scholen zijn dan ook niet gebouwd door plaatselijke aannemers. Op den duur moeten de Sengalezen zelf kunnen bouwen. De dag dat het land een goed onderwijssysteem heeft zal ik niet meer meemaken. Daarvoor is er nog te veel werk.”

Jean-Pierre blijft zich inzetten, ondanks een zware tegenslag. Twee jaar geleden verloor hij een onderbeen na een ongeluk. “Ik was hier thuis van een ladder gevallen. Bij de operatie liep ik een bacterie op, waardoor mijn been moest worden afgezet. Toch blijf ik naar Senegal gaan. Donderdag vertrek ik weer voor een maand om te kijken hoe ver het staat. Op 4 april is het nationale feestdag en zal ik in Dakar mee defileren met de oud-strijders.”

