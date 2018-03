Opschorting voor vader en zoon die moeder aftuigen 01 maart 2018

Voor rake slagen aan de moeder des huizes in Diest in de zomer van 2016 hebben een vader en zoon opschorting van straf gekregen. Bij de ouders bleek er alcohol in het spel. Er volgde een discussie waarop F.M. (46) zijn potje overkookte. Zoon G.M. (24), die sowieso al geen goede verstandhouding had met zijn moeder, deed mee. Hij trok de stoel vanonder zijn moeder waarop ze ten val kwam. Het slachtoffer reed bovendien nog met haar auto tegen de Porsche van de zoon wat de situatie alleen maar deed escaleren. Maar de vrouw bleek vergevingsgezind en stelde zich geen burgerlijke partij op het proces. "Van mijn man heb ik al excuses gehad, maar dat kan ik niet van mijn zoon zeggen", aldus de moeder. De zoon, die verhuisde naar Tessenderlo, riep uitlokking en onweerstaanbare drang in maar dat argument veegde de rechter van tafel omdat de twintiger als enige nuchter was en altijd het huis kon verlaten. De vader kreeg eveneens opschorting van straf als hij de alcohol afzweert. (KAR)