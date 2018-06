Opnieuw ongeval op Schoonaerde 25 juni 2018

Zondagochtend deed er zich rond 5 uur een ongeval voor in Schoonaerde in Schaffen bij Diest. De bestuurder van een wagen viel vermoedelijk in slaap en zorgde zo voor schade aan twee geparkeerde voertuigen en aan zijn eigen wagen. Gewonden vielen er niet. De voorbije maanden deden zich regelmatig ongevallen voor op deze weg. De bewoners zijn dan ook vragende partij voor meer snelheidsremmende maatregelen. (VDT)