Opnieuw dode vissen in centrum DOOR MOGELIJKE FOUT BIJ AANSLUITING RIOLERING VLOEIT HUISHOUDELIJK AFVALWATER IN DEMER TOM VAN DE WEYER

17 augustus 2018

02u24 0 Diest Opnieuw drijven dode vissen door het Diestse stadscentrum. De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) heeft onderzoek gedaan naar grote vissterfte in de Demer in Kuringen. "We hebben geen aanwijzing dat het gaat om een giftige lozing. Wel is er huishoudelijk afvalwater in de Demer terechtgekomen", zegt Raf Huylebroeck van VMM.

Vorige week blies de Diestse brandweer in de Vissersstraat met een pomp zuurstof in het brakke Demerwater. Het water in het centrum ligt nagenoeg stil en door de hitte hadden tientallen vissen er het leven gelaten. "We hebben ze uit het water geplukt, maar sinds het een aantal keren opnieuw geregend heeft, lijkt het probleem gestabiliseerd", zei schepen van Milieu Geert Cluckers (DDS). Toch telde de redactie woensdag opnieuw zeven dode exemplaren in de Visserstraat.





Waren de vissen niet enkel bevangen door de hitte? Ligt de oorzaak misschien ergens hoger stroomopwaarts? Volgens de Limburgse viswerkgroep Likona zou nabij Kuringen vorige maand mogelijk een chemische puntlozing zijn geweest. Al dat water passeert door Diest.





Verkeerde aansluiting

"Op het domein Herkenrode in Kuringen, ter hoogte van de dam, werd vorige maand een grote vissterfte gesignaleerd", zegt Raf Huylebroeck van VMM. "Op 27 juli heeft de VMM er een terreinonderzoek en metingen gedaan. We vonden geen aanwijzingen dat er een schadelijke stof in het water is geloosd. Wel hebben we ontdekt dat er huishoudelijk afvalwater in het water is terechtgekomen. We bespreken met Aquafin hoe we de fout aan de infrastructuur kunnen oplossen."





"Mogelijk is ergens een verkeerde aansluiting gemaakt bij de aanleg van gescheiden riolering", zegt Anja De Wit, persverantwoordelijke van Aquafin. "Dit zou dan gebeurd zijn door een aannemer of een bewoner die zijn buizen aansluit op ons netwerk. De buis voor afvalwater wordt soms foutief gekoppeld aan de buis voor het hemelwater. Al het vuil gaat dan niet naar de zuiveringsstations, maar recht de rivier in. We onderzoeken samen met VMM en rioolbeheerder Infrax waar deze fout gemaakt werd, al is het erg moeilijk om dit precies te lokaliseren."





Diest ondervindt de sporen van vervuild water en de dode vissen stromen de stad in. "Door de hitte hebben we de voorbije maand heel wat sluizen opengezet om meer water in de Demer te krijgen", zegt Cluckers. "Al de troep en dode vissen die achter die sluizen zaten liepen zo de binnenstad in. Ik heb de diensten verwittigd dat ze de bedding bij de site Ezeldijk moeten leegruimen. Er komen klachten van geurhinder vandaan."