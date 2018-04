Opening speelbos op Hunberg 27 april 2018

02u27 0

De kinderen van Deurne hebben eindelijk 'hun' eigen speelbos. De 'Hunberg' werd afgelopen weekend feestelijk geopend. De aanleg startte al in het voorjaar van 2016 in samenwerking met de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg van IGO. In totaal werden er 600 kleine boompjes aangeplant zoals meidoorn, hazelaar, lijsterbes, sporkehout en winterlinde.





"De stad organiseerde een inspraakmoment met omwonenden en de lokale jeugdbeweging over de inrichting van de Hunberg als speelbos", weet schepen van Leefmilieu Geert Cluckers (DDS). "Heel wat ideeën kwamen aan bod waaronder een kamp, bankjes, olifantspoten, wiglo's - hutten gebouwd uit wilgentakken - en een loopparcours. De meeste zaken werden aangelegd. Daarnaast werd gekozen voor duurzame paden in hakselhout." Alle gebruikte materialen zijn afkomstig van de groenzones van de stad Diest. De kinderen amuseerden zich onder meer in de wiglo's tijdens de opening.





(GMA)