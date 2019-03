Openbare bibliotheek leent Daisy-spelers uit VDWT

29 maart 2019

Mensen met een visuele beperking of een leesbeperking kunnen een Daisy-speler ontlenen in de bibliotheek van Diest, Grauwzustersstraat 10. Daisy staat voor Digital Accessible Information System. Het is een toestel waarmee je luisterboeken kan spelen. Net als in een gewoon boek kan je door de pagina’s bladeren en een bladwijzer plaatsen. Daisy-boeken kan je ook op de computer afspelen met aangepaste software (gratis verkrijgbaar bij Luisterpuntbibliotheek en gratis te downloaden - Engelstalige website) en op je MP3-speler (maar dan heb je niet de navigatiemogelijkheden). De bibliotheek heeft ongeveer 300 Daisy-schijfjes te leen. Je kan gebruik maken van een Daisy-speler als je lid bent van luisterpunt.be en de bibliotheek van Diest. Om een Daisy-speler te ontlenen, dien je een attest voor te leggen van verklaring op eer dat je een leesbeperking hebt.