Openbaar onderzoek nieuwbouw AZ Diest vdt

09 maart 2019

11u39 0

Maandag start het openbaar onderzoek in het kader van de centrale nieuwbouw voor het Algemeen Ziekenhuis op de Verversgracht. Vandaag is het AZ op twee plaatsen gevestigd, wat de efficiëntie niet ten goede komt en voor extra kosten zorgt. De plannen zijn om op de grond vlakbij de hoofdcampus aan de Michel Theysstraat een nieuwbouw te voorzien, waarin de diensten, die nu in het gebouw aan de Hasseltsestraat zitten, ondergebracht zullen worden. Dat gaat om de kraaminrichting, de dienst kindergeneeskunde en het chirurgisch dagziekenhuis. Maar voor de realisatie van deze plannen is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig voor de omschakeling van de functie van de grond van woonzone naar een zone van openbaar nut. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 10 mei. De plannen tot die datum in te kijken op het stadhuis. Daar vindt donderdag 28 maart ook een infomarkt plaats om 20 uur.