Open Diest vraagt aandacht voor gevaarlijke oversteekpunten 01 maart 2018

02u26 0 Diest Open Diest kaartte tijdens de gemeenteraad de veiligheid aan op een aantal oversteekplaatsen. "Op de Commissaris Neyskenslaan zijn de meeste oversteekplaatsen niet meer dan een onderbreking in de middenberm, zonder enige signalisatie of verlichting 's avonds", zegt raadslid Christophe De Graef.

"Voetgangers en fietsers duiken plots op tussen de geparkeerde auto's om over te steken. Ik reed er onlangs bijna een dame aan. Automobilisten moeten bruusk stoppen, wat aanleiding geeft tot kop-staartaanrijdingen."





De Graef haalde nog meer voorbeelden aan, zoals het kruispunt van de Kleinbaan met de Diestsebaan in Schaffen,en de Steineweg aan de Citadellaan die veel als oversteek worden gebruikt door schoolgaande jeugd. "In Molenstede zijn grote wegenwerken gepland. Kunnen daar op de kruispunten met de Broekstraat en Langenberg maatregelen getroffen worden voor fietsers?" Schepen van Openbare werken Bart Stals (DDS) benadrukte dat het meestal gaat om gewestwegen. "We hebben aan het gewest zelf ook toelichting gevraagd. Op de gemeenteraadscommissie Mobiliteit van 20 maart zullen deze punten in detail besproken worden." (VDWT)