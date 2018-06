Open Diest trekt met open vizier naar de verkiezingen 25 juni 2018

02u23 0 Diest Open Diest trekt naar de verkiezingen met een jonge lijst, vol nieuwe gezichten en veel vrouwen.

"Wij zijn nog altijd de liberalen, maar onder de naam 'Open Diest' streven we naar een open communicatie met de burger", zegt lijsttrekker Christophe De Graef. Over de ambitie is hij alvast glashelder. "We willen van vijf naar zeven of acht zetels, de grootste partij worden en de coalitie breken."





Opvallende nieuwkomer op plaats vijf is projectleider Silke Vanrompay (26). Raadslid Danielle Gheyskens wordt lijstduwer. Mario Versavel staat op 25. Een aantal ondernemers zette de stap naar de politiek. Onder hen de populaire kapper Harry Jordens (plaats 24) en Demir Duzgun (plaats 11), gekend van de kebabzaak Turkoase en het recent geopende hamburgerrestaurant Johnny Flamingo.





" Ze vertegenwoordigen de plaatsen die de komende jaren aandacht verdienen, de Citadel en de sportaccommodatie. Sportbeleid betekent voor ons meer dan enkel een nieuw peuterbad", aldus De Graef. (VDWT)