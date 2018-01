Open Diest stelt dierensticker voor 26 januari 2018

De Open Vld, die voortaan Open Diest zal heten, introduceert maandag op de gemeenteraad de dierensticker, een nieuw initiatief om dierenlevens te redden in geval van brand.





"Het is een sticker die je op je venster kleeft, zodat de brandweer bij aankomst onmiddellijk kan zien of er dieren in huis zijn en hoeveel", zegt gemeenteraadslid Pascale Vanaudenhove. "Bij een brand worden in de eerste plaats zo veel mogelijk mensen gered. Dieren blijven dikwijls achter in de brand. Deze sticker is een simpele maatregel om veel dierenleed te voorkomen. De dierensticker bestaat al in een aantal steden zoals Gent. Recent werd hij ook in Mechelen goedgekeurd." (VDWT)