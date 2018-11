Open Diest en DDS verdelen schepenposten Tom Van de Weyer

08 november 2018

14u21 1

De coalitiepartners Open Diest en DDS hebben de schepenposten verdeeld. De nieuwe burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) krijgt drie partijgenoten naast zich in het schepencollege: de 24-jarige Rick Brans, Pascale Vanaudenhove en Maurits Vande Reyde. Namens DDS behouden Geert Cluckers en Bart Stals hun mandaat, naast nieuwkomer Monique De Dobbeleer. De precieze verdeling van de bevoegdheden is nog niet bekend. Schepen van Financiën en Lokale economie Erwin Jennes (DDS) verliest zijn mandaat. Schepen van Landbouw Faby Feyaerts (DDS) geraakte op 14 oktober niet meer herkozen in de gemeenteraad.