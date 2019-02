Oosterlindeveld wordt dit jaar nog ingericht Schaffen krijgt eindelijk eigen sport- en recreatiedomein Tom Van de Weyer

26 februari 2019

18u09 0 Diest Het nieuwe sport- en recreatiedomein Oosterlindeveld wordt dit jaar nog ingericht. “In het voorjaar van 2020 kunnen de verenigingen er hun terreinen aanleggen”, zegt schepen Bart Stals (DDS). Het domein kost 1 miljoen euro.

In Schaffen, een groeiende deelgemeente met veel jonge gezinnen, is al jaren nood aan een uitgebouwde accommodatie. De stad had plaats op het terrein tussen de Vroentestraat, de Kleinbaan en de Pater Daemsstraat. Het gemeentelijk RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor zonevreemde recreatie werd in 2010 goedgekeurd. Er moesten echter nog percelen onteigend worden. Dit nam jaren in beslag.

In 2016 maakte het Gentse Atelier Romain een inrichtingsplan. “Dit gebeurde in nauw overleg met de buurtbewoners. Op een infomarkt kregen zij de kans om hun wensen en bezorgdheden te uiten. Het plan werd goedgekeurd in juni 2017”, zegt Stals.

Vorig jaar maakte studiebureau Hosbur uit Scherpenheuvel een bestek op voor de inrichting. Daarbij werd overlegd met de voetbalclub Sparta Schaffen, de chiro en de ruitervereniging Sint-Hubertusridders. Zij krijgen in het Oosterlindeveld hun thuishaven. Maandag keurde de gemeenteraad het bestek goed.

De stad Diest zal dit jaar nog het openbaar domein aanleggen. De kosten worden geraamd op 860.397 euro (exclusief btw) of 1.041.000 euro (inclusief btw). Op het bestaande perceel worden bomen gerooid. Er komen 54 nieuwe bomen in de plaats en ook nieuwe aanplanting. De bermen worden heraangelegd en het terrein wordt genivelleerd en klaargemaakt voor bebouwing. Er komen riolen en drainage. Een autoluwe weg in asfalt verbindt de school in de Vroentestraat met de parking van 111 plaatsen in grasbetontegels. “Dit zal de drukte in de straat doen afnemen bij het wegbrengen en ophalen van de leerlingen”, aldus Stals. “Ouders kunnen op de parking parkeren en naar de school wandelen. Er komt ook een stalling voor 20 fietsen”.

Ruitervereniging

Daarna leggen de twee sportverenigingen zelf hun terreinen aan. De ruitervereniging krijgt plaats om twee pistes. Sparta Schaffen kan in eigen beheer twee voetbalvelden inzaaien en een kantine bouwen. Momenteel werkt Sparta haar thuismatchen af in het Warandestadion in Diest. “Het Oosterlindeveld is van cruciaal belang voor het overleven van de Sparta en de ruitervereniging”, zegt Stals. “Het biedt bovendien mogelijkheden voor de hele dorpsgemeenschap in Schaffen.”

De chiro en de vrije basisschool in de Vroentstraat kunnen ook van de faciliteiten gebruik maken: een sportveldje, een speeltuin, picnicktafel en een speelbos. De stad houdt de optie vrij om er in de toekomst een kleine sporthal te bouwen.