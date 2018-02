Oorzaak brandje in elektriciteitscabine nog onbekend 23 februari 2018

02u39 0

De oorzaak van het defect in een middenspanningscabine in de Koningin Astridlaan is nog onduidelijk. Woensdagavond rond 19 uur meldden omwonenden dat er rook uit de cabine kwam. Infrax en de brandweer kwamen ter plaatse. "Een element van de installatie had vuur gevat", zegt Björn Verdoodt van Infrax. "Onze technici hebben de cabine onmiddellijk losgekoppeld en uit het net gehaald. Om vier uur in de ochtend was het probleem hersteld. We bekijken nu verder wat er precies is misgelopen." Door het defect kwamen de twee aangrenzende straten verschillende uren zonder elektriciteit te zitten. (VDWT)