Ontmoetingscentrum SOK wordt verbouwd 28 februari 2018

02u26 0 Diest Het ontmoetingscentrum SOK wordt grondig verbouwd over een zestal jaar. De zone omvat naast het SOK ook de buitenschoolse kinderopvang, de gemeentelijke basisschool en twee terreinen van voetbalclub SK Deurne.

"Een rondvraag in de buurt resulteerde in een plan voor dorpskernvernieuwing", zegt raadslid Monique De Dobbeleer (DDS), die al 1,5 jaar met het project bezig is.





"Het huidige SOK is te klein geworden voor de twintig verenigingen. Het is nauwelijks toegankelijk voor andersvaliden en er is betonrot vastgesteld. Langs de Hasseltsebaan gaan we een nieuw centrum zetten, een school en kinderopvang."





Parking en speelplaats

"Pas wanneer die klaar zijn worden de oude gebouwen achterin afgebroken. In de vrijgekomen ruimte wordt een nieuwe parking en speelplaats gemaakt."





Het stadsbestuur laat een stedenbouwkundig inrichtingsplan opstellen voor de hele site. Een bestek van 45.000 euro is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het ontwerp moet al in de zomer klaar zijn.





De bouwwerken zouden beginnen tegen het einde van de volgende legislatuur. (VDWT)