Onthulling Vredesmonument 02u29 0

Het nieuwe Vredesmonument op het Wim Saerensplein wordt nu zondag officieel onthuld. Het monument is gebouwd ter nagedachtenis van een deel van het Deurnse politiekorps dat op 14 januari 1944 door de Duitse bezetter opgepakt en afgevoerd werd naar de concentratiekampen. Slechts 8 agenten keerden terug, 35 bleven achter en stierven. Een deel ervan wordt herinnerd via straatnamen om en rond het Wim Saerensplein. Het Vredesmonument bestaat uit granieten zuilen (voor alle politieagenten die gestorven zijn) en granieten banken (met de namen van de teruggekeerden) en herinnert aan de gruwel van de oorlog. Het monument is een pleidooi voor vrede. Op zondag 14 januari, om 11 uur, precies 74 jaar na de feiten, wordt het monument onthuld. (NBA)