Onschuldige kus of aanranding 11-jarige? Dertiger riskeert 12 maanden cel KAR

13 november 2018

16u42 0 Diest Een onschuldige kus of aanranding? Daar moet de rechter in de zaak van Ahmed K. uit Antwerpen (39) over oordelen.

K. nam op 9 maart 2016 een toen 11-jarig meisje mee naar huis in Diest om haar wat geld toe te stoppen. Haar moeder bleek even zonder te zitten en de dertiger wou de mama - een kennis van hem - verder helpen. Thuis zou hij de 11-jarige bij haar gezicht genomen hebben en op de wang gekust hebben. Het kind sprak over “een tong” op haar wang. Ze vertelde het voorval aan haar moeder, die het kind op haar beurt naar de directrice van de school stuurde. Die stapte daags nadien naar de politie. “Verdachte wordt verhoord maar geeft een warrige uitleg. Hij bevestigt dat hij haar heeft aangeraakt maar in zijn cultuur is het de gewoonte om kinderen te kussen verklaart hij”, aldus de procureur die 12 maanden cel vorderde. “Hij had geen enkele reden om het kind mee te nemen naar zijn woonst.” De dertiger werd eerder al veroordeeld voor de aanranding van vrouwen op de bus. “Ze is daar in de zetel gaan zitten. Zij spreekt over het feit dat hij haar hoofd heeft gedraaid. Maar op haar wang, waren dat zijn lippen of zijn tong? We weten niet 100 procent wat daar is gebeurd,” wierp de verdediging op. Die vroeg de vrijspraak voor K. Vonnis 11 december.