Ongeval onder invloed tijdens rijverbod Kristien Bollen

26 november 2018

18u47 1

Op de Nieuwe Dijkstraat in Diest gebeurde zondagnacht rond 0.30 uur een ongeval. De bestuurder, een 23-jarige man uit Lummen, verloor de controle over zijn voertuig en kwam in de gracht terecht. Hij legde een positieve ademtest (alcohol) en een positieve speekseltest (drugs) af. Hij was bovendien niet in het bezit van een rijbewijs want hij had nog een lopend rijverbod. Zijn voertuig werd geïmmobiliseerd.