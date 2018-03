Ongeval met gewonde 08 maart 2018

Een kop-staartaanrijding met drie voertuigen vond dinsdagvoormiddag rond 11 uur plaats op de Eduard Robeynslaan in Diest. Het eerste voertuig stopte aan een zebrapad om een voetganger over te laten steken. Het tweede voertuig stopte ook, maar werd langs achter aangereden door het derde voertuig. Door de aanrijding kwam het tweede voertuig in aanrijding met het eerste voertuig. De bestuurster van het tweede voertuig, een 34-jarige vrouw uit Heusden-Zolder, werd overgebracht naar het algemeen ziekenhuis. De andere bestuurders bleven ongedeerd. (KBG)