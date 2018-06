Onderzoek tegen beruchte fietsdievenbende ten einde 09 juni 2018

Vier van de acht leden van een bende die het in ons land gemunt had op luxefietsen zijn er intussen op vrije voeten. De raadkamer liet hen in afwachting van hun proces vrij onder betaling van een borgsom. Twee andere leden staan internationaal geseind. De twee resterende zitten nog in voorhechtenis, waarvan een in Roemenië. Het onderzoek naar de bende startte in de zomer van vorig jaar. Een eerste diefstal van tien luxefietsen in Kampenhout in het voorjaar van 2017 kon aan andere inbraken in onder meer Wetteren, Beringen, Lebbeke en Diest gelinkt worden. De bende stal eerst een lichte vrachtauto om hun latere buit, de allernieuwste koersfietsen en moutainbikes, te vervoeren. Op 22 december werd een lading gestolen fietsen onderschept die afkomstig waren van een diefstal in Florennes, waarna de bende kon ontmanteld worden. "Het onderzoek is zo goed als afgelopen. In het najaar vindt het proces plaats", aldus het parket Halle-Vilvoorde. (WHW)