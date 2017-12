Onder invloed met voorlopig rijbewijs 02u27 0

Aan de Leuvense Parkpoot werd in de nacht van zondag op maandag omstreeks 2 uur een 20-jarige Diestenaar betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Bovendien had de jongeman enkel een voorlopig rijbewijs, en mocht hij op dat uur dus niet achter het stuur zitten. En dan zat er ook nog eens geen begeleider naast hem. Om het helemaal af te maken, bleek de verplichte 'L' te ontbreken. De twintiger mocht zijn voorlopig rijbewijs afgeven, zijn wagen aan de kant zetten, en zal het later mogen uitleggen in de politierechtbank. (ADPW)