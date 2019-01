Ommegang rond Allerheiligenkapel kan binnenkort gerestaureerd worden Minister Geert Bourgeois geeft premie van 299.602 euro Tom Van de Weyer

03 januari 2019

14u43 0 Diest De restauratie van de ommegang rond de Allerheiligenkapel komt een flinke stap dichterbij. Geert Bourgeois, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft een premie van 299.602 euro toegekend aan de kerkfabriek Sint-Sulpitius. “Binnen afzienbare tijd kan aan de muur gewerkt worden, al heeft de kapel ook een nieuw dak nodig”, zegt deken Felix Van Meerbergen.

De kapel dateert uit 1307, maar werd in 1854 heropgebouwd op de flank van de Kluisberg, tegenwoordig de Allerheiligenberg. Tijdens de bedevaart met Allerheiligen wandelden pelgrims om de kapel heen en baden ze tot één van de 200 heiligenbeeldjes die in de kapel staan.

De ommegang is niet meer mogelijk, want in december 2009 zakte de muur deels in elkaar. Pas vier jaar na de instorting werd het puin opgeruimd. De stenen die nog enigszins bruikbaar waren, liggen sindsdien in een gemeentelijke loods. De muur wordt rechtgehouden met houten schoren. Jarenlang was er discussie over wie eigenaar was van de kapel en werd ze verwaarloosd, ook al kreeg ze in 2003 het statuut van beschermd monument.

De kerkfabriek Sint-Sulpitius bleek uiteindelijk de eigenaar te zijn. Om een renovatiepremie te krijgen moest studiebureau Arad uit Herentals een beheerplan opmaken, een werk van jaren. Dit plan werd inmiddels goedgekeurd door Onroerend Erfgoed. 299.602 euro is nu vrijmaakt voor herstellingswerk.

“Achter de muur wordt een nieuwe betonnen keerwand verankerd die het heuvelmassief tegenhoudt. Dit gebeurt in fases, anders zakt heel de berg naar beneden”, zegt Philip Baelus van Arat. “Bovenop de muur komt een drainagesysteem dat regen en grondwater afvoert, zodat geen vocht meer in de muur doordringt. Bij de heropbouw worden zo veel mogelijk stenen van de oorspronkelijke muur gerecupereerd. Het wordt moeilijk werken vlak achter de kapel. Er zal een kraan komen om de bouwelementen te plaatsen. Het werk kan zes tot tien maanden duren.”

Deken Felix Van Meerbergen is blij verrast met het nieuws van de premie. “Met dit geld kunnen we weer verder. Studiebureau Arat schrijft nu een openbare aanbesteding uit. Aannemers kunnen offertes doen. Let op, het geld dient enkel maar voor de muur. De kapel zelf heeft dringend een nieuw dak nodig. Ook de zuilen en het traliewerk zijn aan vernieuwing toe. Hiervoor moet het beheerplan verder uitgewerkt worden.”

“De aanbesteding passeert eerst langs de gemeenteraad, maar het zal niet zo lang meer duren voor aan de muur gewerkt wordt”, zegt uittredend schepen van Erfgoed Geert Cluckers (DDS). “Onroerend Erfgoed vraagt dat de directe omgeving van de kapel, de bestrating en de borstwering, in hun originele staat worden onderhouden. De stad Diest zal dit voor haar rekening nemen. Deze werken worden opgenomen in het dossier van de Citadel. Het nieuwe stadsbestuur gaat hier de komende legislatuur werk van maken.”