Olli houdt het voor bekeken in Glabbeek ONDERNEMER WIL FRITUUR-RESTAURANT IN DIEST UITBATEN VANESSA DEKEYZER

27 juni 2018

02u26 0 Diest Oliver 'Olli' Bömer stopt na twee jaar met de frituur Olli's Buikje Vol in Glabbeek. Hij start in Diest een restaurant-frituur, waar 30 jaar lang frituur Rudy en Annemie ondergebracht was. "Die zaak kan pas opengaan nadat Olli's Buikje vol overgelaten is. Kandidaat-overnemers mogen zich bij mij melden, zelfs Chinezen", lacht hij.

Olli heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Jarenlang was Bömer buitenwipper in de vroegere discotheek Xanadu in Kumtich en in de Affligemse discotheek Extreme. Paul Jambers maakte toen zelfs een reportage over hem. Nadat hij het nachtleven vaarwel zegde, opende de man een eetgelegenheid in Oplinter. Omdat deze locatie al snel te klein werd, verhuisde hij naar Kaggevinne (Diest) waar hij van 2005 tot 2009 Olli's Kookpot runde.





Acht jaar geleden koos hij met de Nieuwe Viertap, in de voormalige Johnny White Club, opnieuw voor het nachtleven. In 2015 opende hij, samen met een vennoot, ook de dancing Sunhouse in Dormaal. De Nieuwe Viertap zegde hij vaarwel, maar de dancing in Dormaal zet hij nog steeds verder. Onder de naam 'The Roots' wil hij hier artiesten uit de regio een podium geven.





In oktober 2016 opende Olli in Glabbeek de frituur Olli's Buikje Vol. Onder zijn motto 'grote porties, weinig geld' liet hij deze zaak floreren.





"Dat was een uitdaging, want de uitbaters voor mij slaagden er niet in om hier een succesvolle frituur uit te baten. Nu mij dit gelukt is, kijk ik weer uit naar een nieuwe uitdaging. Het pand hier is trouwens te klein. Ik serveer graag huisbereide gerechten, zoals de gekende Schnitzel, mosselen en steppegras. De mensen moeten daarvoor aan tafel kunnen zitten. In de zomer kan dat nog in de tent voor de frituur, maar op andere momenten zijn de enkele tafeltjes binnen echt onvoldoende."





Groot potentieel

Nu de opportuniteit zich voordoet om in Diest de vroegere frituur Annemie en Rudy over te nemen, samen met een vennoot, twijfelt Olli niet. "Daar is plaats voor zeker een 100-tal personen. Zij kunnen rustig komen eten in het restaurant of gewoon een frietje mee naar huis nemen. Ik denk dat er op deze locatie heel wat potentieel is, omdat er veel bedrijven en winkels gevestigd zijn."





Chinezen

Olli hoopt in het najaar de nieuwe zaak te kunnen openen. "Eerst moet de frituur in Glabbeek overgelaten worden. Er heeft zich al een Chinees aangemeld. Ik weet dat ik mij in het verleden gekant heb tegen de overname van frituren door Chinezen, maar ik was misschien te snel in mijn oordeel. We zullen nog zien wat de onderhandelingen opleveren. Andere kandidaten mogen zich altijd nog melden bij mij op het nummer 0495/54.23.39."