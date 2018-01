OKAN-leerlingen koken voor schrijver Kader Abdolah (63) 23 januari 2018

02u25 0 Diest De bekende Iraans-Nederlandse schrijver Kader Abdolah (63) was maandag te gast in CC Den Amer, op uitnodiging van de OKAN-leerlingen van KSD Diest. De jongeren verwelkomden hem met thee en zelfgemaakte koekjes. Ze hadden ook een Indisch stoofpotje klaargemaakt met rijst en een salade. Tijdens het eten ging Abdolah in gesprek met de 19 jongeren, allemaal vluchtelingen uit onder andere Irak, Somalië, Syrië en Afghanistan.

Het OKAN-project (opvangklas voor anderstalige nieuwkomers) van KSD Diest startte in april 2016. De nieuwkomers krijgen integratielessen Nederlands om te kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs. "Voortdurend krijgen we nieuwe leerlingen. Momenteel zijn het er 43. Verschillende van hen hebben hun weg gevonden naar middelbare scholen in Diest en omstreken", zegt coördinator-directeur Catherine Soenens.





"Speciaal voor de leerlingen die vluchteling zijn, hebben we als literaire gastspreker dit jaar Kader Abdolah gekozen", zegt Jan Enkels, leraar in de derde graad. "Hij is een gedreven en filosofisch verteller die kan spreken vanuit zijn eigen ervaring als politiek vluchteling uit Iran. Hij is een rolmodel voor integratie en hoe je je weg vindt in het Nederlands. In zijn boeken heeft hij het steeds over gastvrijheid met theedrinken. De OKAN-leerlingen hebben geprobeerd die gastvrijheid te tonen in de maaltijd die ze voor hem bereid hebben."





De schrijver was aangenaam verrast. "Het is op z'n Belgisch; warm, katholiek en met lekker eten", lacht hij. "Ik proef op mijn bord een beetje België, maar ook verschillende invloeden uit het Midden-Oosten." Abdolah heeft één krachtig advies aan de nieuwkomers. "Het is noodzakelijk dat zij de taal leren. Ze zijn jong en hebben het Nederlands al verbazend goed onder de knie, heb ik gemerkt tijdens ons gesprek. Deze mensen zijn een aanwinst voor deze samenleving. Er is weer hoop." (VDWT)