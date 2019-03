OCMW-gebouw zal Huis 30 heten VDWT

29 maart 2019

Het OCMW-gebouw in de Hasseltsestraat heet voortaan ‘Huis 30’. De nieuwe naam werd gekozen door Chris Caubergs. “Het woord ‘huis’ is één van de eerste woorden die niet-Nederlandstalige inwoners leren. Het is ook een eenvoudige plaatsaanduiding en de naam legt de nadruk op het pand. Het zijn drie korte lettergrepen”, zegt Chris.

Het OCMW zocht ook mooie foto’s om de onthaalruimte en enkele vergaderzalen te sieren. David Van Thienen stuurde de winnende inzending. Zijn foto van het vlonderpad komt aan het onthaal van Huis 30. Een andere foto van de Halve Maan, komt in één van de vergaderzalen. Fotoclub Lichtvast schonk de stad een foto, gemaakt door Daniel Corthouts, voor in de raadzaal. Die heet voortaan de Ezeldijkzaal. De foto die Ludo Smets inzond van de Grote Markt zal binnenkort de Oranjezaal van het stadhuis sieren. Huis 30 wordt momenteel nog volop verbouwd. Na de verhuis van de diensten volgt een officiële inhuldiging.