Nisrien (9) is 400ste lid van Turnkring Diest Tom Van de Weyer

24 februari 2019

19u32 0

Nisrien Bchiri (9) uit Eindhout is zaterdag tijdens het clubkampioenschap gehuldigd als 400ste lid van de Koninklijke Diestse Turnkring. Ze kreeg een T-shirt en felicitaties van sportschepen Rick Brans (Open Diest). Nisrien sloot zich in september aan bij de Turnkring. “Ik heb al een overslag geleerd en een salto op de trampoline. Voordien heb ik kunstschaatsen geprobeerd, maar turnen is veel leuker. Ik ben mijn vriendin Evelien gevolgd, die al lid was van KDT. Ik train twee uur in de week, maar wil volgend jaar vier uur komen trainen.”

Volgens haar moeder zit Nisrien al vanaf haar tweede jaar boordevol energie die ze kwijt kan in het turnen. Met 400 actieve leden is de Turnkring momenteel de grootste sportvereniging onder jongeren in Diest. De trainingen vinden plaats in de sportzaal op de Citadel.