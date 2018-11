Nieuwe vzw Pixie Surprise beurt zieke kinderen op Tom Van de Weyer

07 november 2018

19u39 1 Diest De nieuwe vzw Pixie Surprise wil een glimlach toveren op de gezichten van zieke kinderen en hun ouders. “Met een kinderfeestje of een leuke uitstap doen we hen het ziekenhuisbed even vergeten”, klinkt het.

“We bezorgen kinderen en hun ouders een onvergetelijke middag door voor hen uitstapjes te regelen naar een pretpark”, zeggen de oprichters Wilco Van Logten, Marc Dossart en Loic Radermecker. “Zo vergeten ze even de sleur van het ziekenhuis. Ouders zitten vaak lang gekluisterd aan het ziekenbed van hun kind. We hebben zelf gezien tot welke pijnlijke gezinssituaties dit kan lijden.”

Feestjes

De vzw is erkend door de Koning Boudewijnstichting. Naast uitstappen regelt Pixie Surprise ook feestjes. “We staan met 35 vrijwilligers ter beschikking als animator om kinderfeestjes op te vrolijken, bij u thuis of op locatie. We geven zelf ook heuse shows met onze prinsen, prinsessen en superhelden. Onze eerste show is een kerstspecial en vindt plaats op 23 december in GC Den Hoek in Kortenaken. De prijs bedraagt 27,50 euro per deelnemer, eten en randanimatie nadien inbegrepen.”

Je vindt Pixie Surprise op Facebook en Instagram. Meer info op pixiesurprisevzw@gmail.com of 0470 75 72 09.