Nieuwe gemeenteraadscommissie buigt zich over toekomst Citadel 28 februari 2018

02u25 0 Diest Een nieuwe gemeenteraadscommissie wordt in het leven geroepen om een toekomst voor de Citadel uit te denken. In april gaat ze aan de slag. Burgemeester Jan Laurys (DDS) kondigde dit aan tijdens de gemeenteraad.

Het plan om een regionaal ziekenhuis op de Citadel te bouwen werd in september definitief doorgeschoven naar de Verversgracht. De nieuwe mogelijkheden voor de site op de heuvel liggen weer wagenwijd open. Het RUP is erg ruim en laat een waaier aan mogelijkheden toe, van sportaccommodatie tot woningen. Raadslid Pascale Vanaudenhove (Open Diest) informeerde maandag hoe ver de ideeën staan om de Citadel een nieuwe bestemming te geven. "Er zou toch een oplossing komen boven de partijgrenzen heen? Heeft de stad er al aan gedacht om alle partijen eens samen te brengen?"





"Vanaf volgende week gaan we dat doen", reageert Laurys. "We richten een gemeenteraadscommissie op die in april voor het eerst samenkomt. De komende maanden gaan we de visie verfijnen op wat er met de site moet gebeuren. We nodigen ook enkel mensen uit die hun concreet voorstel komen presenteren. Tegen het einde van 2018 hopen we tot een gedragen visie te komen waarmee we naar de Vlaamse bouwheer stappen."





Welke invulling de Citadel ook krijgt, er moet rekening gehouden worden met de historische courtines (weermuur of verbindingswal tussen twee waltorens of twee bastions van een kasteel of vesting, red). Ze zijn beschermd erfgoed en wegen op de mogelijkheden en het budget. "We hebben laten berekenen dat de restauratie van het hele bastion ongeveer 14 miljoen gaat kosten", zegt Laurys. "In welke mate het gerestaureerd zal worden, hangt af van de nieuwe functie die we de courtines geven. Een mogelijkheid is om er wooneenheden of kantoren van het maken. Persoonlijk denk ik dat een publiek-private samenwerking de beste formule is." Laurys steekt zijn ambities voor de Citadel niet onder stoelen of banken. "We kunnen de Citadel opwaarderen zoals de C-mine in Genk. Ze kan Diest een opleving bezorgen, net zoals is gebeurd met het openen van de Demer." (VDWT)