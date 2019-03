Nieuwe eendjesrace is aanzet voor eerste Demerfeesten in 2020 Tom Van de Weyer

15 maart 2019

16u05 0 Diest Lions Club Diest organiseert dit jaar opnieuw een eendjesrace op de Demer. Tijdens de officiële heropening van de rivier, op 4 september 2016, werd de eendjesrace voor het eerst gehouden. Die dag werd een volksfeest met duizenden bezoekers. “We willen aanknopen met dat succes en gaan vanaf 2020 jaarlijkse Demerfeesten organiseren”, zegt schepen van Toerisme Geert Cluckers (DDS).

In de jaren 60 was de Demer niet bepaald een attractiepool. Hij was een open riool geworden en werd daarom dichtgegooid voor parking en beton. Begin 2012 startte het ambitieuze project om de rivier weer open te leggen en zo Diest wat meer leven en charme te geven. De ingrijpende werken in het hart van de stad duurden bijna vijf jaar. 1,2 kilometer aan kaden verschenen in het straatbeeld.

Om de heropening origineel in te luiden hielden het stadsbestuur en de Lions Club Diest in 2016 de eendjesrace. Meer dan 13.000 gele badeendjes werden te water gelaten. In diverse handelszaken kon je voor vijf euro een eendje kopen en het mee in de wedstrijd zetten. De opbrengst van de verkoop ging naar de home Martine Van Camp en de school De Bremberg. De eigenaar van het eendje dat als eerste over de finish kwam aan de Kaai mocht naar huis met een nagelnieuwe Volvo van sponsor garage Rutten.

Die dag waren er 20.000 mensen in de stad. Alle Diestenaars waren blij gemutst over het geslaagde project. Er zouden ieder jaar Demerfeesten moeten komen, werd toen gezegd. Maar 2,5 jaar later zijn er nog steeds geen activiteiten om de Demer toeristisch uit te diepen.

“De openlegging kostte 13 miljoen, waarvan Diest elf procent betaalde. Dat anderhalf miljoen kunnen we zeker terug genereren in toerisme”, zegt schepen Geert Cluckers. “We hebben het product Demer neergezet. Nu gaan we het verder ontwikkelen.”

“Weldra zitten we met de verschillende stadsdiensten rond de tafel om in 2020 een evenement te houden dat we voorlopig de ‘Demerfeesten’ zullen noemen. De Lions Club geven alvast een voorsmaakje met een heruitgave van hun eendjesrace.”

Een ‘race’ op de Demer is wat sterk uitgedrukt, vermits er nauwelijks stroming op het water zit. Eigenlijk vloeit er geen Demerwater door het centrum, maar water uit een aftakking van de Begijnebeek. “Volgend jaar komt daar verandering in”, zegt Cluckers. “De Vlaamse Milieumaatschappij gaat werken aan de grote steunbeer aan de Saspoort, waardoor water uit de hoofdrivier de stad in wordt geleid. Aan de oever achter de brandweer in de Nijverheidslaan gaan we een aanlegsteiger bouwen voor afvaarten met de kajak. De bouwvergunning is afgeleverd.”

De eendjesrace wordt mogelijk gehouden in het weekend van 22 en 23 juni tijdens Supermercado. Een precieze datum en hoe de race deze keer gehouden wordt, maakt de Lions Club later bekend.