Nieuw wellnesscentrum Ergo Sun & Beauty opent deuren 21 april 2018

Ergo Sun & Beauty is het nieuwe zonne- en wellnesscentrum op de Leuvensesteenweg. Zaakvoerder Sarah Wenes (22) treedt in de voetsporen van haar vader Bert.





Twintig jaar geleden richtte hij de zonnebankketen Ergosun op in het Antwerpse. Het salon van Sarah is het eerste waar naast vier zonnebanken ook zeven ontspannings- en afslankcabines staan. Er zijn ook cosmeticaproducten en gezonde snacks te koop. "Wie een maandabonnement neemt, kan gebruikmaken van de zeven behandelingen. Zo is er de waterbike en de cocoon van 80 graden voor ontgiften en figuurcorrectie. We beiden ook een massage met LED-licht, de nieuwste trend uit Amerika. Dit openingsweekend geldt 50% korting op de behandelingen." (VDWT)