Nieuw stadsbestuur gaat van start in GC Den Amer Vier raadsleden nemen mandaat niet op Tom Van de Weyer

04 januari 2019

11u24 0 Diest Voor een volle zaal in GC Den Amer werd donderdagavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Christophe De Graef (Open Diest) begint aan zijn eerste termijn als burgemeester.

Geert Cluckers (DDS), Pascale Vanaudenhove (Open Diest), Bart Stals (DDS), Maurits Vande Reyde (Open Diest) en Rick Brans (Open Diest) legden in die respectievelijke volgorde de eed van schepenen af. Monique De Dobbeleer (DDS) komt bij het college als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Haar partijgenoot Erwin Jennes is de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

Vier raadsleden die op 14 oktober verkozen waren nemen hun mandaat niet op. Oud-burgemeester Jan Laurys (DDS) kondigde onlangs aan dat hij stopt met actieve politiek. In zijn plaats zetelt Orhan Celal. Carine Van Camp (sp.a) wordt vervangen door Carina Jankowski, Andy Bonnyns (Vlaams Belang) door Bieke Ceuppens, die 18 jaar ervaring heeft in de gemeenteraad en Jeroen Overmeer (N-VA) door Frederik Boone, die alsnog terugkeert in de gemeenteraad.

Tot slot namen alle fractie kort het woord. “Ik zal toezien dat de meerderheid haar beloftes houdt”, zegt Bieke Ceuppens (Vlaams Belang). “Een duurzaam beleid en sociale rechtvaardigheid zijn essentieel. De nieuwe ploeg moet bewijzen dat dit mogelijk is. We gaan ons opstellen als constructieve raadgevers”, zegt Miet Dirix (Groen). Sp.a zal oppositie voeren met het vergrootglas. “Wij hebben een positief budget kunnen achterlaten, maar weet dat elke euro goed moet besteed worden”, waarschuwt Murat Celik.

Frederik Boone (N-VA) begon de nieuwe burgemeester alvast te kietelen. “In uw programma lezen we erg ambitieuze plannen, zoals sensorparkeren en sportkooien. Gaat dit allemaal lukken zonder belastingverhoging?” De Graef reageerde vinnig: “Als we allemaal onze zitpenningen verlagen, lukt het wel.” Het publiek hapte naar adem. “Hopelijk kunnen we met wederzijds respect het debat aangaan en met goede besluiten naar de burger stappen”, ging De Graef verder. “We zijn klaar voor een transparant beleid, ook in onze deelgemeenten”, vulde partijgenoot Mario Versavel aan.

Joeri Buttiens (DDS) sloot af met de beeldspraak van een vliegtuig. “Wij zijn de piloot en de oppositie vormt onze vleugels. Onze passagiers, de Diestenaars zijn ons dierbaar. Ik wens ons allen een behouden vlucht toe.”