Naslagwerk vertelt geschiedenis van 28 lokale brouwerijen 24 april 2018

28 brouwerijen heeft de stad Diest ooit gekend. Ze zijn allemaal verzameld in het boek 'Diest, bierstad aan de Demer', dat Leo Mees van de heemkring Limes Tamera heeft geschreven. "Het is een naslagwerk geworden om doorheen te wandelen", zegt Mees. "Je vindt er in terug welke brouwerijen waar stonden en wie de eigenaars waren. Dit werk zal bij veel nabestaanden verhalen doen heropleven."





Het boek bespreekt de geschiedenis van de brouwerijen, hun ambacht en hun nevenactiviteiten, zoals de productie van limonades en azijn. Het beschrijft ook hoe bier gemaakt wordt, van het graan tot aan het moment van inschenken. Behalve de 28 brouwerijen woonden op tientallen adressen bierstekers of waren er verdeelpunten. Op de flesjes van 90 verschillende soorten werd het label 'Diest bier' geplakt. Vandaag kent de stad maar twee ambachtelijke brouwers: Buvens en Loterbol.





Mees vond zijn documentatie deels in het stadsarchief, al blijft er bedroevend weinig over van het rijke bierverleden. "Diest heeft nauwelijks inspanningen gedaan om het te koesteren. In de stad zou een permanent aandenken mogen komen, bijvoorbeeld een standbeeld of gedenkteken." Het boek is gedrukt op 50 exemplaren en kost 18 euro. Het is te koop in de dienst Toerisme in de Koning Albertstraat 16. Je kan het ook bestellen bij Leo Mees, op 0494/35 52 51. (VDWT)