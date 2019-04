Nachtwachter neemt al 10 jaar toeristen mee door Diest Geesteskind van Jef Rasschaert is topper van dienst Toerisme Tom Van de Weyer

10 april 2019

16u28 4 Diest De Nachtwachter Jef en zijn vrouw Netteke geven al tien jaar rondleidingen door Diest. “In het begin werden we op straat nagekeken als we in deze kledij een groep toeristen op sleeptouw namen.” Het duo liet intussen al 11.000 bezoekers kennismaken met het ‘klein schoon stadje’ aan de Demer.

Jef Rasschaert (72) werkte vroeger in een bank. In 2009 studeerde hij af als gids aan het CVO in Diest. Als eindwerk had hij een rondleiding bedacht, waarin hij verkleed ging als een 19de eeuwse figuur. “Hiermee wilde ik de traditionele gidsbeurten een aantrekkelijker elan geven. De inspiratie vond ik in de Elzas, waar heel wat steden een nachtwachter hebben. Die liep vroeger door de straten om de verlichting aan te steken. Hij zag en hoorde van alles. Zo iemand heeft dan ook veel te vertellen.”

“Bij de dienst Toerisme vroegen ze waarom ik niet in de huid kroop van prins Filips-Willem. Gewoonlijk wordt de geschiedenis verteld vanuit het standpunt van vorsten en veldheren. Maar ik wilde eens vertellen vanuit de gewone man met zijn kleine kantjes. Dat maakt het verhaal luchtiger”, zegt Jef. Zijn echtgenote Gilberte Appeltants (65) speelt Netteke, de vrouw die koekjes en jenever meebrengt.

Jef en Netteke nemen hun gasten mee en vertellen met een vrolijke noot de geschiedenis van de Oranjestad. “Na afloop zijn ze verrast dat Diest zo veel te bieden heeft en alles is op wandelafstand. ‘Wat een klein schoon stadje’, horen we vaak.”

De Nachtwachter werd een succesnummer van de dienst Toerisme. De voorbije tien jaar maakten Jef en Netteke 10.890 toeristen wegwijs langs de mooie plekjes in de stad. “Het zijn grote groepen, tot 80 mensen. Ze komen met bussen hierheen uit heel Vlaanderen. Naar het Begijnhof wordt vaak gevraagd, dat integreer ik in de route. Na 505 wandelingen hebben we er nog steeds plezier in.”

In 2015 bedacht Jef ook de middeleeuwse Nachtwachter. Gewapend met hellebaard en lamp trekt hij ’s avonds door de straten met zijn toehoorders en vertelt sagen en legenden. Naast de rondleidingen voor groepen zijn er elk jaar ook themawandelingen mogelijk voor individuele deelnemers.

Om het tienjarig bestaan van de Nachtwachter te vieren wordt op zaterdag 15 juni een ludieke lunchwandeling gehouden. De start is om 10 uur bij de begijnhofpoort met een gratis aperitief. In restaurant De Zoete Inval wordt bij elke tussenstop iets gegeten. ’s Middags is er konijn op Diestse wijze ofwel zeebaars met groenten. Deelnemen kost 30 euro per persoon. Een kindermenu kost 15 euro. Inschrijven kan tot 8 juni via 013 32 32 74 of toerismereservatie@diest.be.