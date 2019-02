Nacht van Te Gek!? ten voordele van infomobiel Tom Van de Weyer

28 februari 2019

16u23 0 Diest Rotary Club Diest organiseert de Nacht van Te Gek!? op zaterdag 16 maart in CC Den Amer. Roel Vanderstukken en de Corsari’s treden op, gevolgd door een afterparty met dj. De opbrengst gaat integraal naar de infomobiel van Te Gek?!

Te Gek?! is een project van het ziekenhuis Sint-Annendael dat geestelijke gezondheidszorg bespreekbaar maakt en probeert de beeldvorming rond psychische problemen te verbeteren. Dat gebeurt door middel van een infomobiel die rijdt langs verenigingen en scholen in heel Vlaanderen. De Rotary Club kocht deze voormalige lijnbus. Acteur en zanger Roel Vanderstukken kreeg zelf te maken met mentale problemen na een hartoperatie. Hij zet zich mee achter het project.

Tickets en info vind je op www.diest.rotary1630.org . Tickets zijn ook te koop in wijnbar Violet in Diest, level 8 in Scherpenheuvel en De Pallieter in Bekkevoort.