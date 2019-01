N-VA reageert op uitspraak burgemeester: “Je kan niet investeren door te knippen in zitpenningen” Tom Van de Weyer

09 januari 2019

11u50 0

De N-VA tackelt de ongelukkige uitspraak van burgemeester Christophe De Graef (Open Vld), vorige week tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad. “Als we onze zitpenningen verlagen, zal het wel lukken om de geplande investeringen te doen”, had De Graef toen gezegd, als reactie op een opmerking van N-VA-raadslid Frederik Boone. Die vroeg zich af of de moderne toepassingen zoals sensorparkeren die Open Diest wil invoeren wel gerealiseerd kunnen worden in combinatie met een belastingvermindering.

“Het antwoord van De Graef slaat nergens op. In het budget van 2019 zien we dat 35.568 euro gaat naar mandaten van raadsleden. Door hierin te snijden hou je geen geld over voor dat soort investeringen”, laat de N-VA weten. “Op de wedden van burgemeester en schepenen kan in geen geval beknibbeld worden, want die liggen wettelijk vast.” De Graef liet zich in zijn allereerste interpellatie verleiden door de plaagstoot van Boone om een plaagstoot terug te geven. Het geeft aan dat Open Diest en oppositiepartij N-VA zich de komende zes jaar op gespannen voet zullen verhouden.