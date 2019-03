N-VA kiest nieuw bestuur en drie kandidaten voor verkiezingen van 26 mei Tom Van de Weyer

27 maart 2019

20u50 0

De N-VA van Diest heeft een nieuw bestuur verkozen. Het zijn Louis Van Roey, Geert Nijs , ondervoorzitter Albert Volders, voorzitter John Haex, Paul Bocken , Fred Aerts, Guido Reekmans, Hilde Kaspers ,Renaat Rijnders en Frederik Boone. Zittend: secretaris Lieve Sels, Lydia Mertens en Chris Flamaing. Lieve Geurden en Dominique Bellen ontbreken op de foto.

De partij heeft drie kandidaten voor de verkiezingen van 26 mei. Frederik Boone, fractievoorzitter in de gemeenteraad van Diest, is zevende opvolger voor het Vlaams Parlement. Provincieraadslid Hilde Kaspers staat op de zevende plaats voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Jeroen Overmeer, kabinetschef bij Vlaams minister-president Bourgeois is eerste opvolger voor het Europees Parlement.