N-VA heeft kieslijst volledig klaar 08 augustus 2018

De N-VA heeft haar 27 kandidaten voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Geert Nijs (61) wordt lijsttrekker. Hij is verpleegkundige, raadslid en lokaal voorzitter van N-VA. Raadsleden Lydia Mertens, Frederik Boone, Godelieve Sels, Mario Kemps en Hilde Kaspers vervolledigen de top zes. Raadslid Renaat Rijnders (74) neemt de voorlaatste plaats in op de lijst. Jeroen Overmeer (39) wordt lijstduwer en keert terug naar de Diestse politiek. Overmeer is kabinetchef bij minister-president Bourgeois. Raadslid Lissy Lenseclaes nam in april ontslag uit de partij. "N-VA staat niet meer voor vernieuwing. Ik stel me geen kandidaat meer." De volledige lijst is te bekijken op https://diest.n-va.be/verkiezingen/kandidaten





(VDWT)