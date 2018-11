Mysterieuze knal afkomstig van defecte verwarmingsketel Kristien Bollen

08 november 2018

Het centrum van Diest was sinds zondagavond in de ban van een mysterieuze knal. De “knal” die erg geleek op een geweerschot, was vooral hoorbaar pal in het centrum. Meer bepaald in het gebied tussen de Botermarkt, Guido Gezellestraat, de Wolvenstraat en de Hasseltsestraat. Heel opmerkelijk, de sociale media “ontploften” zowaar van de vele vragen en reacties, maar politie kreeg echter geen ènkele melding hierover binnen. Tot er gisterenavond toch een melding binnenliep bij.....de brandweer.

In het begin was er blijkbaar af en toe al eens een knal te horen, zelfs ‘s nachts zodat bewoners meermaals uit hun slaap gewekt werden. Maar meer en meer was dit onverklaarbare fenomeen te horen. Gisterenavond nam het fenomeen toe en was er blijkbaar toch een bewoner die rond 21.15 uur de brandweer op de hoogte bracht. Die gingen meteen op zoek naar de oorzaak. Geen eenvoudige klus, aangezien op het ogenblik dat de pompiers ter plaatse waren, niet meteen een knal te horen was..... De hulpdiensten sloten uit veiligheid de straten in het centrum af en vroegen ook de nutsmaatschappijen Infrax en Eandis ter plaatse. “Eerst was er geen knal of maar héél af en toe een te horen, wat het niet makkelijk maakte om het te localiseren”, zegt postoverste Koen Bosmans. “Op een bepaald ogenblik volgden voor een korte periode de knallen op zeer korte tijd elkaar op. Uiteindelijk bleek die afkomstig te zijn in het pand boven de winkel Casa op de Botermarkt. Het pand is momenteel in aanbouw. Pas nadat de winkelverantwoordelijke ter plaatse was konden we het pand betreden. De straat bleef uit veiligheidsoverweging afgesloten, maar na de metingen die we uitvoerden bleek de situatie niet gevaarlijk. Het probleem bleek te liggen aan een slecht afgestelde verwarmingsketel op gas van de centrale verwarming. Zo ontstonden er dus telkens kleine gasophopingen. In combinatie met de ontsteking gaf dat dus de ‘knalletjes”, die weerkaatsten op de omliggende muren en zo de duidelijk hoorbare ‘knal’ veroorzaakten.”

De brandweer en de nutsmaatschappijen sloten de toevoer van gas en elektriciteit naar de voorlopig slecht afgestelde verwarmingsketel af. De eigenaar werd op de hoogte gebracht en zal dit zo spoedig mogelijk laten herstellen. Intussen is de (nacht)rust in Diest weergekeerd en kunnen de buurtbewoners weer vredig slapen.