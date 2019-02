Myriam Parys voorgedragen als nieuwe algemeen directeur van stad Diest Tom Van de Weyer

26 februari 2019

19u00 0 Diest Myriam Parys (44) is tijdens de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe algemeen directeur. Parys woont in Leuven en is licentiate politieke wetenschappen (KUL). Ze behaalde bijkomend een Master in Public Administration aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam en een Master in Europees Recht (VUB).

Parys startte haar loopbaan bij het Instituut voor de Overheid van de K.U. Leuven, waar zij onderzoek verrichtte naar hervormingen bij overheden in binnen- en buitenland. Daarna was ze organisatieadviseur van de stad Mechelen en werkte ze als consulent bij Idea Consult, waar ze gemeenten zoals Roeselare, Aalst, Hoeilaart en Tremelo begeleidde bij de optimalisatie van hun interne werking. Momenteel is ze raadgever Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken op het kabinet van de Vlaamse viceminister-president. Ze onderhandelde mee het decreet Lokaal Bestuur en andere regelgeving voor de lokale besturen. Parys heeft een uitgebreide ervaring in overheidsmanagement, vakbondsonderhandelingen, stedenbeleid en binnenlands bestuur. Wanneer zij in dienst treedt, wordt nog vastgelegd.