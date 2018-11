Muziekinstallatie en juwelen weg Kristien Bollen

26 november 2018

Een bewoner van een huis in de Diestsebaan in Diest stelde zondagavond rond 20 uur vast dat er ingebroken was. De daders sloegen aan de achterkant van de woning een raam in en doorzochten de ganse woning. Er werden onder andere juwelen en een muziekinstallatie gestolen.