Museum De Hofstadt wordt gratis en krijgt nieuwe openingstijden Tom Van de Weyer

26 maart 2019

13u06 0 Diest Het stedelijk museum De Hofstadt wordt gratis en krijgt duidelijkere openingstijden. “Op sommige dagen waren er maar acht betalende bezoekers. We maken het museum aantrekkelijker met meer activiteiten”, zegt schepen van Cultuur Geert Cluckers (DDS).

De Hofstadt bevindt zich in de historische kelders van het stadhuis op de Grote Markt. Er zijn onder andere waardevolle schilderijen te zien en zilverwerk van de Dieste gilden.

Voortaan is het de hele dag open, zonder middagpauze. Het is ook het jaar rond open, behalve op Paaszondag, 25 december en 1 januari. Dinsdag, donderdag en vrijdag zal het open zijn van 11 tot 17 uur, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Naast maandag zal De Hofstadt ook op woensdag gesloten zijn. Het aantal openingsuren per week gaat van 38 naar 28 uur. “Dit geeft het personeel de kans om meer publiekgericht te werken”, zegt Cluckers.

“De entree van 4 euro moet niet meer worden betaald. Het museum had in een werkjaar nog geen 2.000 euro inkomsten. Alleen in 2018 hadden we 2.750 euro inkomsten, tijdens de tentoonstellingen rond prins Filips Willem”, zegt Cluckers. “Het museum gratis maken werkt drempelverlagend en brengt de bevolking dichter bij cultuur.”

“We gaan De Hofstadt attractiever maken door de collectie wat vaker te wisselen met stukken die we in het depot bewaren. De Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief werken aan een nieuwe tentoonstelling. Ook gaan er activiteiten door voor jong en oud. Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen komen zoeken naar het glazen konijn. In mei plannen we een museumnacht. We gaan ook een audio-app beschikbaar stellen.”