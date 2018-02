Mountainbike van klant gestolen 19 februari 2018

Een onbekende ging zaterdagmiddag aan de haal met een mountainbike die geparkeerd stond aan fietsenwinkel Bicicletta, gelegen aan het Sint-Hubertusplein in Schaffen. "Rond twaalf uur bracht een klant een fiets binnen om te repareren", zegt zaakvoerder Gaetan Jeanmart. "De fietsen staan buiten. Het moet gebeurd zijn tussen twaalf uur en half drie. Het is net buiten het zicht van de camera gebeurd." De politie werd opgetrommeld en is een onderzoek gestart.





"Het ging niet om een heel duur model. Het is een mountainbike die nieuw 600 euro kost. Of de verzekering tussen zal komen, weet ik nog niet." (GMA)