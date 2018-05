Motorrijder gewond 17 mei 2018

In de Rodestraat in Diest is het dinsdagavond omstreeks 20.30 uur tot een aanrijding gekomen tussen een lichte vrachtauto en een motorrijder. Beide bestuurders reden in de richting van de Nieuwe Dijkstraat. Ter hoogte van een wegversmalling kreeg de bestuurder van de lichte vrachtauto, een 29-jarige man uit Diest, het aan de stok met een groep wielertoeristen. De bestuurder reed vervolgens even achteruit en raakte de motard, die achter hem stilstond. De 47-jarige man uit Beringen raakte gewond. (KBG)